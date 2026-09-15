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Приговор по делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле огласят 20 октября

Приговор по делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле огласят 20 октября

В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила завершились прения сторон по делу о взрыве в жилом доме №81 на улице Сибирской в 2024 году, когда погибли 11 человек.

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