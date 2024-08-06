Крис Берниске предвидит потенциал Solana (SOL)

Крис Берниске, партнер Placeholder, криптовалютной инвестиционной компании, недавно вызвал интерес предсказав, что Solana (SOL) может достичь цены в тысячу долларов, целевой показатель, который по его мнению, может в конечном итоге показаться консервативным.
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