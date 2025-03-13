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Калуга-поиск

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Из-за атаки беспилотников в аэропорту Калуги был объявлен план "Ковер"

Из-за атаки беспилотников в аэропорту Калуги был объявлен план "Ковер"

Международный аэропорт Калуга этой ночью вводил план "Ковер", сообщает Росавиация. В ночь на 13 марта Калужскую область атаковали 25 беспилотников, из-за угрозы калужская авиагавань вводила ограничения на прием и выпуск самолетов.

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