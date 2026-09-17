«Особое мужество и героизм»: как появилась советская гвардия

85 лет назад советские подразделения были впервые удостоены звания гвардейских за боевые подвиги. Четыре стрелковые дивизии получили почётное наименование за участие в Ельнинской операции, когда была разгромлена крупная нацистская группировка и освобождены значительные советские территории.