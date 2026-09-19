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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алаев о возвращении России в футболе: «Верю, что в 2027 году мы вернемся. Нет уверенности, это такой прогноз, основанный на какой-то моей аналитике»

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что российские клубы и сборные вернутся на международные турниры в 2027 году.

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