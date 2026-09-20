Генпрокуратура: серьезных нарушений в дни выборов в Госдумы не допущено

В течение голосования на выборах в Госдуму и другие органы власти не было допущено серьезных нарушений, заявила замначальника управления по надзору за соблюдением прав граждан, интересов государства и общества ГУ по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Наталья Емелькина 20 сентября.