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Дождались. Принят закон, защищающий россиян от кредитных мошенничеств

Дождались. Принят закон, защищающий россиян от кредитных мошенничеств

Россияне смогут через «Госуслуги» запретить себе брать кредиты, сообщает PRIMPRESS. Теперь человеку для того, чтобы установить запрет, необходимо будет подать заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй.

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