Под Смоленском предприятие присоединилось к национальному проекту «Производительность труда»

Как сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли, всего участие принимают 39 организаций, из них уже 22 успешно реализовали проекты в рамках обучения, благодаря чему производительность труда повысилась на 5-10%.
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