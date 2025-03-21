«Между нами разногласия»: Алексе пришлось сказать правду о разводе после удаления поста

Выпускница «Фабрики звезд» попала в неловкую ситуацию из-за эмоций. Алекса Александра Чвикова соцсетиАлександра Чвикова, известная широкой аудитории под псевдонимом Алекса, недавно напугала своих поклонников сообщением о разводе с мужем Вячеславом Дайчевым, за которого только год назад вышла замуж, уведя его у беременной невесты.