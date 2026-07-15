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Царьград

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Избирком Запорожской области утвердил решения по выборам в Госдуму

Избирком Запорожской области утвердил решения по выборам в Госдуму

Избирательная комиссия Запорожской области на 109-м заседании приняла финансовые и организационные решения по подготовке выборов депутатов Государственной Думы IX созыва, которые пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

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