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Пленный сообщил, что из-за условий содержания в ВСУ получил обморожение ног

Пленный сообщил, что из-за условий содержания в ВСУ получил обморожение ног

Попавший в плен в Авдеевке украинский военнослужащий Владимир Бугарь сообщил, что однажды получил обморожения ног из-за ужасных условий содержания в ВСУ – тогда он с товарищами два месяца сидел в подвале.

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