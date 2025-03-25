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Украинские войска восемь раз обстреляли ДНР, выпустив 23 боеприпаса

Украинские войска восемь раз обстреляли ДНР, выпустив 23 боеприпаса

За последние сутки украинские вооруженные формирования восемь раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 23 боеприпаса.

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