Велопробег «Приморская восьмерка» утром 24 августа потеснил автомобилистов на дорогах Приморского района Петербурга.
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Велопробег «Приморская восьмерка» утром 24 августа потеснил автомобилистов на дорогах Приморского района Петербурга.