Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киеве рассказали о сигнале Залужного новому главкому ВСУ

В Киеве рассказали о сигнале Залужного новому главкому ВСУ

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал понять новому главнокомандующему Вооружёнными силами Украины Михаилу Драпатому, что Владимир Зеленский будет всячески усложнять его работу.

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