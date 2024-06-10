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Сборная США – Сборная Бразилии: прогноз на матч 13 июня 2024 года, Международные товарищеские матчи

Сборная США – Сборная Бразилии: прогноз на матч 13 июня 2024 года, Международные товарищеские матчи

Дата встречи: 12 июня 2024 годаСтадион: Ситрес Боул Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч Анализ команд США: Главный тренер: Грегг Берхалтер Результат прошлой игры: США – Колумбия 1:5 Форма: В последних 5 играх США забивает 10 голов и пропускает 9.

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