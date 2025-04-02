Житель Ульяновской области поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь на дороге

В УМВД России по Ульяновской области поступила благодарность от жителя города Димитровграда в адрес инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Димитровградский» старшего лейтенанта полиции Максима Мемешева и лейтенанта полиции Ильи Кузнецова, которые помогли ему справиться с непростой дорожной ситуацией.
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