Житель Ульяновской области поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь на дороге

В УМВД России по Ульяновской области поступила благодарность от жителя города Димитровграда в адрес инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Димитровградский» старшего лейтенанта полиции Максима Мемешева и лейтенанта полиции Ильи Кузнецова, которые помогли ему справиться с непростой дорожной ситуацией.