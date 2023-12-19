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Минфин США ввел санкции против ряда юридических и физлиц ряда стран за распространение иранских беспилотников

Минфин США ввел санкции против ряда юридических и физлиц ряда стран за распространение иранских беспилотников

Замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон во вторник, 19 декабря заявил, что его ведомство объявляет о новой серии санкций против десяти юридических и четырех физических лиц из Ирана, Малайзии, Гонконга и Индонезии, которые стоят за производством иранских дронов, – сообщают СМИ.

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