Минфин США ввел санкции против ряда юридических и физлиц ряда стран за распространение иранских беспилотников

Замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон во вторник, 19 декабря заявил, что его ведомство объявляет о новой серии санкций против десяти юридических и четырех физических лиц из Ирана, Малайзии, Гонконга и Индонезии, которые стоят за производством иранских дронов, – сообщают СМИ.