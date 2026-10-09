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СахПресс

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Местами дождь и штормовой ветер: какой будет погода в Сахалинской области 10 октября

Местами дождь и штормовой ветер: какой будет погода в Сахалинской области 10 октября

В субботу, 10 октября, на Сахалине сохранится относительно теплая осенняя погода. Воздух прогреется до +16 градусов, однако на юге острова местами пройдут небольшие дожди, сообщили в региональном гидрометцентре.

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