Народный фронт отправил гумпомощь из Архангельска в зону СВО

Народный фронт передал новые партии гуманитарной помощи, собранные жителями северных регионов. Спортсмены из Соломбальского округа Архангельска подготовили несколько мешков с медикаментами, средствами гигиены, слесарными и автомобильными инструментами, а также строительными и перевязочными материалами.