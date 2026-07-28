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Царьград

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Народный фронт отправил гумпомощь из Архангельска в зону СВО

Народный фронт отправил гумпомощь из Архангельска в зону СВО

Народный фронт передал новые партии гуманитарной помощи, собранные жителями северных регионов. Спортсмены из Соломбальского округа Архангельска подготовили несколько мешков с медикаментами, средствами гигиены, слесарными и автомобильными инструментами, а также строительными и перевязочными материалами.

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