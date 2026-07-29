В Туле совершено покушение на директора компании-разработчика беспилотников

В Туле попытка убийства была совершена в отношении Андрея Черезова, директора компании "Русская лаборатория воздушного транспорта", специализирующейся на разработке ударных FPV-дронов для специальной военной операции (СВО).
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