😱 В Севастополе из-за сильного дождя затопило антикинотеатр Там повреждена дорогостоящая техника: игровые приставки, компьютеры и телевизоры.
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😱 В Севастополе из-за сильного дождя затопило антикинотеатр Там повреждена дорогостоящая техника: игровые приставки, компьютеры и телевизоры.