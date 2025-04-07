Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава ВОЗ Гебрейесус выразил уверенность в неизбежности новой пандемии

Глава ВОЗ Гебрейесус выразил уверенность в неизбежности новой пандемии

Новая пандемия — это не теоретический риск, а эпидемиологическая определенность. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа (МППО), занимающегося подготовкой соглашения о предотвращении пандемий, передает ТАСС.

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Комментарии
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Ирина52
ясное дело, от  такой выгоды, как псевдоборьба, а на деле раскрутка и монетаризация пандемии медицинская и фармацевтическая мировая мафия не откажется... Пандемия выгодна и Пентагону, так как  это хороший инструмент для разрушения экономики противника а также роста смертности населения планеты.
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