Глава ВОЗ Гебрейесус выразил уверенность в неизбежности новой пандемии

Ирина52

ясное дело, от такой выгоды, как псевдоборьба, а на деле раскрутка и монетаризация пандемии медицинская и фармацевтическая мировая мафия не откажется... Пандемия выгодна и Пентагону, так как это хороший инструмент для разрушения экономики противника а также роста смертности населения планеты.