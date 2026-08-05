Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

"Спрос стабильно высокий". Зарплаты алтайских строителей за год выросли на 40%

"Спрос стабильно высокий". Зарплаты алтайских строителей за год выросли на 40%

Работодатели предлагают конкурентные условия для привлечения специалистов В Алтайском крае по итогам января - июля 2026 года медианная предлагаемая зарплата в строительной сфере, указанная в вакансиях, составила 125 200 рублей - это на 40% выше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает hh.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии