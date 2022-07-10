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Мемориальный комплекс «Ворошиловская батарея» возобновил работу по приему посетителей

Мемориальный комплекс «Ворошиловская батарея» возобновил работу по приему посетителей

Кроме артиллерийской системы на территории комплекса расположена площадка с образцами боевой техники советского времени, среди которой танки, боевые машины пехоты и другая специальная техника.

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