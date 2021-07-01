Друзья по мазуту или дешевый спектакль для Европы. Россия - третья по поставкам нефти в США

Кошкин Взято на billing.tradernet.ru Все помнят громогласные заявления Дональда Трампа, который утверждал, что США являются "энергетической сверхдержавой номер один" и им "никогда больше не придется зависеть от враждебных иностранных поставщиков".
Кошкин Взято на billing.tradernet.ru Все помнят громогласные заявления Дональда Трампа, который утверждал, что США являются "энергетической сверхдержавой номер один" и им "никогда больше не придется зависеть от враждебных иностранных поставщиков".
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