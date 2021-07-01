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Друзья по мазуту или дешевый спектакль для Европы. Россия - третья по поставкам нефти в США

Друзья по мазуту или дешевый спектакль для Европы. Россия - третья по поставкам нефти в США

Кошкин Взято на billing.tradernet.ru Все помнят громогласные заявления Дональда Трампа, который утверждал, что США являются "энергетической сверхдержавой номер один" и им "никогда больше не придется зависеть от враждебных иностранных поставщиков".

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Walery
Увеличение закупок их России связано с потерями нефти из Сирии, которую США жестоко грабили и выдавали эту нефть как свою сланцевую. Но, при любых обстоятельствах торговля - это хорошо.
Николай Петров
Не всё так просто с Венесуэлой. Именно там самые богатые месторождения тяжёлой нефти. Именно оттуда идёт "российская" нефть в США. Почти вся нефтяная отрасль Венесуэлы сегодня принадлежит госкорпорациям России. И пока хомячки обсасывают решение Путина заморозить 2,5млрд долга Венесуэлы, Россия каждый год зарабатывает больше 4 млрд. на продаже "своей" нефти из венесуэльских скважин.
Walery
Россия спасла Венесуэлу от переворота и сегодня зонтик российский позволяет венесуэльцам жить и работать не в колонии США.
Walery
Россия спасла Венесуэлу от переворота и сегодня зонтик российский позволяет венесуэльцам жить и работать не в колонии США.
Виктор маслов
Провокации в Чёрном море амеры устраивают на российском топливе,так же как и хохлы утюжат Донбасс на топливе из России.Ай да Путин,ах молодца.Сталин расстрелял бы.А ещё пугают войной с амерами.Она будет когда Путин прекратит платить дань.Приучил к халяве.
Walery
Ну и хорошо, это только провокации! Случись что посерьезнее быстро бензоколонку прикроем - пусть пробуют дернуться.
Альбина Колесникова
Вот от куда тебе известно что бы сделал Сталин? это твои домыслы Виктор Маслов.
Walery
Они все зациклились после амерских видиков, что Сталин никогда не расставался с пулеметом и всех расстреливал. ...Это так думают жертвы ЕГЭ - будущие рабы америки..
Виктор маслов
Да что вы такое говорите?Сталин расстреливал только предателей Родины т.е.(если вы в танке) отдавал приказы.
amv07
Сталин расстреливать, того кого советовали "Друзья"
Walery
Сталин? Правильно следует думать - во времена Сталина! Расстреливали тех, кого следовало и надо расстрелять. Остальных обычно перевоспитывали трудом в лагерях. Многие в этих лагерях переждали-пережили самую страшную войну в Мире... вполне благополучно.
олег сенников
ну когда своя кончится, будем у пиндосов покупать, только дороже.
Walery
Не кончиться. И пресной воды вполне достаточно - скоро круче нефти покупать станут.
Мария
Страна - паразит. Грабят весь мир. Однако, сколько веревочке не виться.... Без очередных войн подохнут с голодухи, бандиты проклятые.
Нина Синельникова
Статья о чем? Какие американцы двуличные? А торговцы нефтью с российской стороны - честные предприниматели? Очень смешно

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