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Китай

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Россия готова способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы -- Кремль

Москва, 16 апреля /Синьхуа/ -- Москва может в рамках своих возможностей помочь урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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