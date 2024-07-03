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Прокуратура предложила штрафовать ростовских перевозчиков за недовыпуск общественного транспорта

Прокуратура предложила штрафовать ростовских перевозчиков за недовыпуск общественного транспорта

Транспортные компании, которые не выполняют условия договора, предлагают штрафовать на 10-15 тысяч рублей.

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