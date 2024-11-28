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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Странно, но эта морковка работает” – разработчик Painkiller о популярности плат...

“Странно, но эта морковка работает” – разработчик Painkiller о популярности плат...

“Странно, но эта морковка работает” – разработчик Painkiller о популярности платного раннего доступа к играмКак многие из нас привыкли к микротранзакциям в ААА-играх, так и все больше игроков соглашаются на платный ранний доступ к новым релизам.

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