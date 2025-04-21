Прогноз погоды в Крыму на 21 апреля В Симферополе +19 и небольшой дождь В Севастополе +14 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +16 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +17 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +18 и небольшой дождьВ Ялте +13 и небольшой дождьВ Алуште +14 и небольшой дождьЧитать … .