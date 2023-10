Бета-версия Escape From Tarkov Arena начнется в начале декабря Во время турнира по Escape Fr...

Бета-версия Escape From Tarkov Arena начнется в начале декабряВо время турнира по Escape From Tarkov Arena на TwitchCon генеральный директор компании BattleState Games Никита Буянов раскрыл информацию о сроках выхода бета-версии Escape From Tarkov Arena, которая будет доступна всем, кто оформит предварительный заказ… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.