Евгений Сатановский: Мир и светлое будущее

ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ АРМАГЕДДОНЫЧ Рассказал тут жителям страны, её начальству, мелкому и среднему, а также высшей власти, которую у древних египтян именовали: "Его величество: жизнь, здоровье, сила", а в Китае покороче, но тоже красиво: "Сыном Неба", наш главный Мерлин, друид отечественной ваучерной приватизации, реформы российской национальной энергосистемы и пророк нанотехнологий вдохновенным голосом красивую сказку про то, что вот-вот, к 2030 году, экспорт водорода даст России жирный навар в $ 40 млрд.