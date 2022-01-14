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Евгений Сатановский: Мир и светлое будущее

Евгений Сатановский: Мир и светлое будущее

ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ АРМАГЕДДОНЫЧ Рассказал тут жителям страны, её начальству, мелкому и среднему, а также высшей власти, которую у древних египтян именовали: "Его величество: жизнь, здоровье, сила", а в Китае покороче, но тоже красиво: "Сыном Неба", наш главный Мерлин, друид отечественной ваучерной приватизации, реформы российской национальной энергосистемы и пророк нанотехнологий вдохновенным голосом красивую сказку про то, что вот-вот, к 2030 году, экспорт водорода даст России жирный навар в $ 40 млрд.

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