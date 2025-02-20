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Церковный праздник сегодня, 21 февраля 2025 года, посвящён памяти пророка Захария Серповидца

Церковный праздник сегодня, 21 февраля 2025 года, посвящён памяти пророка Захария Серповидца

Церковный праздник сегодня, 21 февраля 2025 года, посвящён памяти пророка Захария Серповидца Юлия СкворцоваСегодня, 21 февраля 2025 года, в России отмечают церковный праздник, посвящённый святому Захарию Серповидцу.

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