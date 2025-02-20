Церковный праздник сегодня, 21 февраля 2025 года, посвящён памяти пророка Захария Серповидца Юлия СкворцоваСегодня, 21 февраля 2025 года, в России отмечают церковный праздник, посвящённый святому Захарию Серповидцу.
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