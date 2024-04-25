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Петербургский дневник

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Правительство региона: уровень Тобола у Кургана составляет 920 сантиметров

Правительство региона: уровень Тобола у Кургана составляет 920 сантиметров

Он снизился на 25 сантиметров Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08:00 (06:00 мск) четверга, за сутки снизился на 25 сантиметров, теперь он составляет 920 сантиметров, сообщает правительство региона.

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