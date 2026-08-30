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Царьград

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Сериалы "отдыхают"! В Бразилии женщина притворялась 12-летней девочкой, чтобы войти в приёмную семью. А дальше – всё хуже

Сериалы "отдыхают"! В Бразилии женщина притворялась 12-летней девочкой, чтобы войти в приёмную семью. А дальше – всё хуже

Бразильские сериалы вошли в историю благодаря своим невероятным сюжетам и сценарным ходам, которые в жизни, мягко говоря, случаются очень редко.

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