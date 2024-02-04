Лицом об асфальт: Украина столкнулась с суровой реальностью в суде ООН

Международный суд ООН неожиданно, по нынешним меркам, защитил Москву от обвинений Киева. Украина еще при Петре Порошенко выкатила целый список претензий, обвиняя Россию в «спонсировании терроризма» с 2014 года, имея ввиду непризнанные тогда ДНР и ЛНР.
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