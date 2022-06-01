«Автодор» заявил о заинтересованности Китая в проекте трассы «Меридиан»

pexels.com/PD Китайские компании проявили интерес к участию в проекте строительства трассы «Меридиан», обсуждаются различные механизмы межправительственного кредита, заявил первый зампред правления по инвестиционной политике «Автодора» Игорь Коваль.
pexels.com/PD Китайские компании проявили интерес к участию в проекте строительства трассы «Меридиан», обсуждаются различные механизмы межправительственного кредита, заявил первый зампред правления по инвестиционной политике «Автодора» Игорь Коваль.
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