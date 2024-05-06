Гвардии сержант Ломакин уничтожил группу подмоги и опорный пункт ВСУ

Минобороны РФ Командир миномета гвардии сержант Павел Ломакин за одни бой с боевиками ВСУ уничтожил группу пехоты, которая шла на подмогу противнику, помог уничтожить опорный пункт и пулеметный расчет украинских националистов.
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