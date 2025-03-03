Участника программы «Время героев» назначили советником управления президента

МОСКВА, 3 марта, ФедералПресс. Кавалер ордена Мужества и участник президентской программы «Время героев» Антон Шорохов, назначен на должность главного советника Управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
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