Чистый отток Grayscale ETHE уменьшился до 210 миллионов долларов США

Инвесторы продолжают массово выводить инвестиции из нового крипто-ETF фонда Grayscale. Продажа паев под тикером ETHE вчера составила 210 миллионов долларов США, что ниже предыдущего дневного результата в 356 млн.
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