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В предвыборной гонке в ХМАО кандидаты обменялись заявлениями в полицию по статье об экстремизме

В предвыборной гонке в ХМАО кандидаты обменялись заявлениями в полицию по статье об экстремизме

В ходе предвыборной кампании в Ханты-Мансийском автономном округе депутат окружной думы и кандидат в Госдуму от КПРФ Алексей Савинцев заявил о подаче десятков заявлений в полицию в отношении кандидатов от «Единой России» по статье 20.

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