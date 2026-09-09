В предвыборной гонке в ХМАО кандидаты обменялись заявлениями в полицию по статье об экстремизме

В ходе предвыборной кампании в Ханты-Мансийском автономном округе депутат окружной думы и кандидат в Госдуму от КПРФ Алексей Савинцев заявил о подаче десятков заявлений в полицию в отношении кандидатов от «Единой России» по статье 20.
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