Ключевой порт Йемена захвачен — под угрозой энергопоставки

САНА (ИА Реалист). 10 сентября силы хуситов после нескольких часов интенсивных боёв вошли в портовый город Моха в провинции Таиз, вынудив правительственные войска отступить на юг в направлении района Зубаб, расположенного между Мохой и Баб-эль-Мандебским проливом.