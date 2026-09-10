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ИА Реалист

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Ключевой порт Йемена захвачен — под угрозой энергопоставки

Ключевой порт Йемена захвачен — под угрозой энергопоставки

САНА (ИА Реалист). 10 сентября силы хуситов после нескольких часов интенсивных боёв вошли в портовый город Моха в провинции Таиз, вынудив правительственные войска отступить на юг в направлении района Зубаб, расположенного между Мохой и Баб-эль-Мандебским проливом.

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