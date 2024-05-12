Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 376 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    ВЕРНО! НЕ служил! А министру и НЕ надо служить где-либо! Он должен быть ХОРОШИМ администратором и УМЕТЬ вычленить ГЛА...Путин назвал прее...
  • Ирина Галивец
    Так ведь и не служил…Путин назвал прее...
  • Олег Самойлов
    Во сейчас вопли начнутся! В армЕи не служил! Звания не имеет! Куда он в армию-то?!Путин назвал прее...

"Оргия и шабаш": Захарова назвала Евровидение-2024 похоронами Западной Европы

"Оргия и шабаш": Захарова назвала Евровидение-2024 похоронами Западной Европы

Поведение артистов из года в год становится всё более странным и вызывающим. На этот раз один из участников выбежал без штанов, а другие вовсю эксплуатировали сатанинскую эстетику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх