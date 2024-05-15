Военный эксперт из Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что украинские войска при отступлении из Харьковской области минируют дома местных жителей.
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