Мария Захарова раскрыла ошибки, допущенные охраной во время покушения на Трампа

Представитель МИД РФ задалась вопросом, было ли все это подстроено За полтора часа до появления Дональда Трампа на публике киллер, который планировал убийство основного кандидата в президенты, вымерял расстояние до места выступления Трампа при помощи оптического дальномера.
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