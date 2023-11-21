МО РФ: Минометы ЦВО уничтожили опорные пункты ВСУ под Красным Лиманом

Минометы группировки Центрального военного округа сумели сорвать ротацию, а также нанесли уничтожающий удар по живой силе и опорным пунктам формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые дислоцировались на Краснолиманском направлении.
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