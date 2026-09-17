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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петкович о потенциале Йович и Эалы: «Думаю, обе выиграют по «Шлему»

Экс-девятая ракетка мира Андреа Петкович предположила, кто из молодых теннисисток – 21-летняя Александра Эала или 18-летняя Ива Йович – первой выиграет турнир «Большого шлема».

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