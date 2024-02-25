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Байден на саммите G7 поднял тему использования активов РФ на нужды Украины

Байден на саммите G7 поднял тему использования активов РФ на нужды Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, который принял участие в виртуальном саммите «Большой семерки» (G7), в очередной раз поднял обсуждение проблемы использования заблокированных активов Российской Федерации на нужды Украины.

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