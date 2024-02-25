Байден на саммите G7 поднял тему использования активов РФ на нужды Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, который принял участие в виртуальном саммите «Большой семерки» (G7), в очередной раз поднял обсуждение проблемы использования заблокированных активов Российской Федерации на нужды Украины.
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