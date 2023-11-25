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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Мэлоун: «Слишком много людей в «Денвере» сейчас проводят на площадке бесполезные минуты»

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун после поражения от «Хьюстона» со счетом 86:105 признался, что недоволен выступлением команды в последних матчах.

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