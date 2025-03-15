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FinFax - Новости банков и вкладов

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Штрафы за незаконную замену счетчиков растут, россияне в опасности

Штрафы за незаконную замену счетчиков растут, россияне в опасности

Самостоятельная замена счетчиков может обернуться штрафом в десятки тысяч рублей. Не рекомендуется снимать пломбы со старых приборов — это могут делать лишь сотрудники управляющей компании, отметил в беседе с «360» председатель Союза жилищных организаций Москвы и член комитета по ЖКХ ТПП России юрист Константин Крохин.

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