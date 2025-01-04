Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 546 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений МакЛауд
    вообще то это нам в уши дуют про уставшую Россию в 16 году. Там германия была ещё более уставшей.Давайте поговорим...
  • Владимир Степанов
    Я замечаю последнее время, что начинается нагнетание ненависти в РФ ко всем другим нациям, кроме русской. Что делать ..."Обесчестили!": п...
  • Евгений МакЛауд
    Ну а что мы хотим от жида?? Только ненависть.Давайте поговорим...

Давайте поговорим честно о наследии Ленина

Давайте поговорим честно о наследии Ленина

Юрий Кот Андрей Медведев берет правдой, как всегда, по фактам: "В декабре минувшего уже, 2024 года, исполнилось 110 лет с момента опубликования работы тов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Самойлов
А благодаря кому Россия &quot;... в 16 году выдохлась на войне...&quot;?
Ответить
5 мин.
Евгений МакЛауд
Ну а что мы хотим от жида?? Только ненависть.
Ответить
4 мин.
Евгений МакЛауд
вообще то это нам в уши дуют про уставшую Россию в 16 году. Там германия была ещё более уставшей.
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх