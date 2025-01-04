Юрий Кот Андрей Медведев берет правдой, как всегда, по фактам: "В декабре минувшего уже, 2024 года, исполнилось 110 лет с момента опубликования работы тов.
Давайте поговорим честно о наследии Ленина
Комментарии
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Олег Самойлов
А благодаря кому Россия "... в 16 году выдохлась на войне..."?
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5 мин.
Евгений МакЛауд
Ну а что мы хотим от жида?? Только ненависть.
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4 мин.
Евгений МакЛауд
вообще то это нам в уши дуют про уставшую Россию в 16 году. Там германия была ещё более уставшей.
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3 мин.
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